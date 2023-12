Premières traces Point Info du domaine Skiable Eaux-Bonnes Catégories d’Évènement: Eaux-Bonnes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-03-31 Participez à l’ouverture des pistes avec les pisteurs, un moment de partage. Vous découvrirez le métier de pisteur, ces différentes facettes. Avec les pisteurs secouristes..

Point Info du domaine Skiable

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

