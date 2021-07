Aussois Aussois Aussois, Savoie Point info/animation Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Point info/animation Aussois, 1 août 2021, Aussois. Point info/animation 2021-08-01 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00 La Place La Place du village

Aussois Savoie De 15h à 18h, l’équipe d’animation vous propose un moment d’échanges afin de faciliter votre séjour à Aussois.

Contact des prestataires, vidéos et bonne humeur de rigueur.

Merci de respecter les gestes barrières et d’éviter tout rassemblement. info@hautemaurienne.com +33 4 79 20 30 80 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse La Place La Place du village Ville Aussois lieuville 45.228#6.74077