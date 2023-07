Apéritif musical Point i La Martyre Catégories d’Évènement: Finistère

La Martyre Apéritif musical Point i La Martyre, 9 septembre 2023, La Martyre. Apéritif musical Samedi 9 septembre, 18h00 Point i prix libre Apéritif musical avec -Le Gall / Chevrot / Pluet (Flûte, accordéon, trombone)

-Danigo / Pluet (clarinette, accordéon)

-Danigo / Le Gall (bombarde, cornemuse) Point i Place de l’église La Martyre La Martyre 29800 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T21:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T21:30:00+02:00

