Julien Sonjon Point Favre Genève, mercredi 15 mai 2024.

Julien Sonjon L’artiste Julien Sonjon présente son spectacle « Un instant de type magie » le 15 mai au Point Favre à Chêne-Bourg. Mercredi 15 mai, 15h00 Point Favre CHF 15.-

À la fois drôle, généreux, joyeux, époustouflant et incroyable, ce spectacle vous transporte dans une aventure folle et inattendue. Julien Sonjon vous embarque dans un moment interactif et palpitant où vous donnerez vie à ses tours de magie. Cet artiste aux talents multiples est un improvisateur-comédien-magicien des plus énergiques.

Il vous mijote plein de surprises, afin de mettre des étoiles plein les yeux, aussi bien des enfants que de leurs parents.

Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève

