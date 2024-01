Thomas VDB Point Favre Genève, mercredi 27 mars 2024.

Thomas VDB L’humoriste Thomas VDB présente son nouveau spectacle au Point Favre à Chêne-Bourg le 27 mars. Mercredi 27 mars, 20h00 Point Favre Normal CHF 25.-, réduit CHF 20.-, enfant CHF 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Passionné par la musique, Thomas VDB se forme au Conservatoire de Tours et c’est dans la presse musicale qu’il se fait un nom en travaillant pour le magazine Rock Sound. En parallèle, il pratique le théâtre de rue pendant plus de 16 ans, ce qui lui donne envie en 2006 d’écrire son premier seul en scène hilarant, En Rock et en Roll. En 2009, il fait ses débuts sur France Inter et enchaine également les rôles dans le cinéma.

Thomas VDB se lance avec un nouveau spectacle qui se veut en faveur de l’environnement, dévoilant au passage quelques-unes de ses phobies : «J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais : On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! Aujourd’hui, je regarde les infos et…»

Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève

