Hommage à Jean-Pierre Huser Point Favre Genève, vendredi 15 mars 2024.

Hommage à Jean-Pierre Huser Carte blanche à Robin Girod : de l’Oklahoma au Pays d’en haut Vendredi 15 mars, 20h00 Point Favre Normal CHF 20.-, réduit CHF 15.-, enfant CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Jean-Pierre Huser, un nom et un prénom, une voix, un son qui rappelle à toute une génération 70’s, des souvenirs impérissables. Il a flirté avec le succès mais sa vie a été un torrent sauvage, une aventure.

De ses premières parties de Jacques Brel à son amitié avec Gainsbourg en passant par son amour pour la musique de Nashville, où il a rencontré les plus grands (JJ Cale, Dolly Parton), c’est finalement au mythique Chateau d’Hérouville, entre deux sessions d’Elton John et de Bowie qu’il enregistre son titre le plus connu : La rivière, morceau phare de la Suisse des années 70 qui sera un tube en France et même aux Etats-Unis.

Pour cette carte blanche, Robin Girod (fondateur du label Cheptel records, multi-instrumentiste et producteur), propose de rendre hommage à ce colosse dans une version électrique, psychédélique mais toujours avec un verbe qui décrit les paysages d’une Suisse sincère et rockailleuse.

Guitare : Mehdi Benkler

Batterie : Nelson Schaer

Basse et autres instruments : Robin Girod

Et d’autres invités

Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève

