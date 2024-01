Blaise Bersinger Point Favre Genève, jeudi 7 mars 2024.

Blaise Bersinger L’humoriste lausannois Blaise Bersinger présente son spectacle « Pain surprise » au Point Favre à Chêne-Bourg. Jeudi 7 mars, 20h00 Point Favre Normal CHF 25.-, réduit CHF 20.-, enfant CHF 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T23:00:00+01:00

Blaise Bersinger entre sur scène sans la moindre idée de ce qu’il s’apprête à jouer et ceci volontairement. Pendant environ une heure, humour et improvisation fricotent joyeusement dans une performance haletante, culottée et sempiternellement inédite.

Pain Surprise peut contenir des traces de gluten et potentiellement de toutes les autres choses qui existent dans le monde.

Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/kbtYAlxCyA/event/987609/ »}]

