Folking Amazing! Etude 4, Fandago et autres cadences + JINX 103 Point Favre Genève

Folking Amazing! Etude 4, Fandago et autres cadences + JINX 103 Aina Alegre et Cie József Trefeli 10 et 11 février Point Favre Plein tarif : CHF 25.- / Réduit : CHF 20.- / Jeune : CHF 18.- / 20ans 20francs : CHF 15.- / Enfant : CHF 10.-

Convoquer des gestes d’hier pour écrire une danse d’aujourd’hui : tel est le pari réussi de ces deux pièces métissées, qui frappent fort et envoient joyeusement valser les clichés.

C’est à pas cadencés qu’Aina Alegre et Yannick Hugron explorent les danses traditionnelles du Pays basque. Tournant le dos au pittoresque, ils en extraient la substantifique moelle – l’acte de marteler – pour construire une pièce qui piétine malicieusement la virilité. Même rythmique frénétique dans Jinx 103 qui revisite les racines hongroises de ses auteurs et nous emporte dans un fascinant tourbillon de virtuosité. Et si la tradition avait du bon ?

En co-accueil avec le Point Favre.

Ouverture des portes 1h avant.

Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève

