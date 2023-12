Pablo Murgier Piano solo Point Favre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Pablo Murgier Piano solo Point Favre Genève, 25 janvier 2024, Genève. Pablo Murgier Piano solo Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Point Favre Normal CHF 20.-, réduit CHF 15.-, enfant CHF 10.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00 Après son passage au Point Favre avec son « Ensemble », Pablo Murgier revient à Chêne-Bourg pour un piano solo intime. Ses compositions reflètent la maturité sonore de l’artiste, résultat d’un parcours riche en expériences, collaborations et ouverture. Toujours lumineux, ses travaux mettent en valeur la subtilité, héritée du tango, et la finesse, que le jazz l’a appris. La fusion musicale qu’en découle est unique dans son genre. Sa production musicale constitue une permanente délectation aux oreilles de ses auditeurs. Dans le cadre de la saison JazzContreBand. Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/kbtYAlxCyA/event/987588/ »}] DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1225 Lieu Point Favre Adresse Avenue François-Adolphe-Grison 6 Ville Genève Lieu Ville Point Favre Genève Latitude 46.194834 Longitude 6.194446 latitude longitude 46.194834;6.194446

