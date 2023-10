MADEMOISELLE K POINT EPHEMERE Paris Catégorie d’Évènement: Paris MADEMOISELLE K POINT EPHEMERE Paris, 4 décembre 2023, Paris. MADEMOISELLE K POINT EPHEMERE a lieu à la date du 2023-12-04 à 20:00:00.

Tarif : 25 à 25 euros. Mademoiselle K première partieLe texte de présentation : Le rock peut agir comme un baume, peut nous réveiller, nous extasier. C’est ce que l’on ressent en parcourant l’œuvre de Mademoiselle K. Les Écossais ont Sharleen Spiteri, les Anglais PJ Harvey, les Américains, Chrissie Hynde, réjouissons-nous de compter avec elle. Après un an de tournée à travers la France avec son dernier album éponyme, Mademoiselle K clôturera ce chapitre de la plus punk des manières avec une dernière date parisienne au Point Éphémère le 4 décembre 2023 Réservez votre billet ici POINT EPHEMERE

200, Quai Valmy Paris 75010 https://www.youtube.com/channel/UCezEa-wapgR1xzeepQzTx-Q https://www.facebook.com/01mademoisellek Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu POINT EPHEMERE Adresse 200, Quai Valmy Ville Paris Departement 75010 Lieu Ville POINT EPHEMERE Paris latitude longitude 48.876101;2.364022

POINT EPHEMERE Paris 75010 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/