Coupe du monde de football féminin à Point Éphémère Point Éphémère Paris, 29 juillet 2023, Paris.

Cet été, Point Éphémère soutient la Coupe du monde de football féminin à l’occasion de deux temps forts. Nous dédierons deux journées à la rencontre entre la France et la Jamaïque, le 23 juillet et à celle entre la France et le Brésil le 29 juillet. Au programme : diffusion du match pour des publics jeunes, menus fusion, duos de djs aux influences croisées, performances de danse.

Point Éphémère 200 quai de Valmy 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 34 02 48 https://pointephemere.org/ https://www.instagram.com/pointephemere/?hl=fr;https://www.facebook.com/PointEphemere Point Éphémère est un lieu culturel pluridisciplinaire ouvert en 2004 par l’association Usines Éphémères qui investit des lieux en déshérence pour mener à bien une proposition artistique et culturelle.

Les objectifs de Point Éphémère, en lien avec la Mairie de Paris, sont le soutien à la jeune création en proposant aux artistes des espaces de travail, la diffusion de la scène émergente pour favoriser sa rencontre avec le public.

Ouvert à tous et toutes dans leurs différences et leurs singularités, Point Éphémère, c’est un esprit alternatif, indépendant et festif qui fait de lui un acteur culturel important de la capitale. Métro Jaurès (lignes 5, 2 et 7 bis) & Louis Blanc (ligne 7) – bus 26/46/48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T12:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:00:00+02:00

©Yann KGBEUR