La lasse, le samedi 2 octobre à 15:00

La LPO, ligue pour la protection des oiseaux, organise dans le cadre de l’Eurobirdwatch (journées européennes pour observer les oiseaux d’eau) et des 48h Nature, un point d’observation au cours du week-end. Venez rencontrer l’animateur nature qui sera posté afin de vous présenter les oiseaux de la Lasse.

gratuit

comme chaque année, dans le cadre de l'eurobirdwatch, la LPO île de Ré organise deux points d'observations des oiseaux pendant le week-end.

2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T18:00:00

