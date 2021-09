Cenon Place François Mitterrand (place du marché) Cenon, Gironde Point d’information du réseau de chaleur Place François Mitterrand (place du marché) Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Point d’information du réseau de chaleur Place François Mitterrand (place du marché), 22 septembre 2021, Cenon. Point d’information du réseau de chaleur

Place François Mitterrand (place du marché), le mercredi 22 septembre à 07:30

Les experts de [Hauts de Garonne Energies](https://hautsdegaronneenergies.fr/web/p) viennent à votre rencontre pour apporter des informations détaillées sur le réseau de chaleur urbain et les travaux en cours dans vos quartiers !

Gratuit

Afin de garantir la qualité de ses services, Hauts de Garonne Energies réalise des travaux de rénovation et d’extension du réseau de chaleur, jusqu’en 2023. Place François Mitterrand (place du marché) Place François Mitterrand 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T07:30:00 2021-09-22T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Place François Mitterrand (place du marché) Adresse Place François Mitterrand 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Place François Mitterrand (place du marché) Cenon