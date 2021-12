Paris En ligne Paris Point d’étape avec les participants de CyberEnJeux En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dernier point d’étape avec les participants à l’expérimentation CyberEnJeux, le kit d’aide à la création de jeux sérieux sur la cybersécurité ! Pour en savoir plus : [https://lab110bis.medium.com/lexp%C3%A9rimentation-cyberenjeux-6423d85fd4e2?p=6423d85fd4e2](https://lab110bis.medium.com/lexp%C3%A9rimentation-cyberenjeux-6423d85fd4e2?p=6423d85fd4e2) Les participants de l’expérimentaiton CyberEnJeux se réunissent une denrière fois à distance pour fair ele point sur l’avancement de leurs projets avant la fin de l’expérimentation. En ligne 54 rue de Bellechasse Paris Paris 7e Arrondissement Paris

