Profitez d’un conte musical en haut d’un point de vue Point de vue Mutigny Mutigny, 17 septembre 2023, Mutigny.

Profitez d’un conte musical en haut d’un point de vue Dimanche 17 septembre, 11h00 Point de vue Mutigny gratuit, sur inscription uniquement, 40 places

Sur les hauteurs de Mutigny, ce point de vue aménagé pour les familles est un lieu reculé et paisible. Pour l’occasion des journées du patrimoine, bien assis dans un transat, laissez-vous bercer par un artiste local qui vous racontera quelques histoires accompagnées de notes de musique ! Une autre facon de découvrir les paysages de Champagne inscrits à l’UNESCO.

Point de vue Mutigny Rue de la cote de Mai, 51160 Mutigny Mutigny 51160 Marne Grand Est 03.26.56.95.24 http://www.ccgvm.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.56.95.24 »}] Point de vue en haut du village de Mutigny donnant sur les vignes :

Le beau village de Mutigny est situé sur un promontoire, à 240 m d’altitude, entre vignes et forêts. Depuis son église, on bénéficie de très beaux points de vue sur la Vallée de la Marne, la Montagne de Reims et la Côte des Blancs, mais aussi la plaine châlonnaise. On peut également distinguer 45 clochers de villages, avec en point d’orgue la basilique Notre-Dame de l’Epine, chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant inscrit depuis 1998 sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. parking place de la mairie, puis monter à pieds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Benoist Laroche