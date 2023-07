Le Cantou « hors les murs » Parpaing Papier, Badegna Foli, Lerka Jo Point de vue Malbernat Montvalent, 9 septembre 2023, Montvalent.

Montvalent,Lot

Magnifiquement déjantés, Parpaing Papier, durs comme du parpaing, et fins comme du papier ! Badegna Foli pour la couleur africaine. Lerka Jo avec la force et l’énergie de la jeunesse d’une battante !

Point de vue du Malbernat.

2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 . 6 EUR.

Point de vue Malbernat

Montvalent 46500 Lot Occitanie



Beautifully wacky, Parpaing Papier, hard as cinder block, and thin as paper! Badegna Foli for African color. Lerka Jo with the strength and youthful energy of a fighter!

Malbernat viewpoint

Magníficamente loco, Parpaing Papier, ¡tan duro como un bloque de brisa y tan fino como el papel! Badegna Foli para el color africano. Lerka Jo, ¡con la fuerza y la energía juvenil de un luchador!

Vista desde Malbernat

Herrlich verrückt, Parpaing Papier, hart wie ein Parpaing und dünn wie Papier! Badegna Foli für die afrikanische Farbe. Lerka Jo mit der Kraft und Energie der Jugend einer Kämpferin!

Aussichtspunkt Malbernat

