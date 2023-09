Comptage des oiseaux migrateurs Point de vue de Montaigu à Valoreille Valoreille Catégories d’Évènement: Doubs

Valoreille Comptage des oiseaux migrateurs Point de vue de Montaigu à Valoreille Valoreille, 30 septembre 2023, Valoreille. Comptage des oiseaux migrateurs 30 septembre et 1 octobre Point de vue de Montaigu à Valoreille accès libre Le point de vue de Montaigu, situé sur la commune de Valoreille est un site d’observation de la migration postnuptiale des oiseaux. Le suivi est assuré depuis 10 ans par le Groupe Migration Valoreille. Point de vue de Montaigu à Valoreille Valoreille Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « g.mig.valoreille@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00 Vincent Generet Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Valoreille Autres Lieu Point de vue de Montaigu à Valoreille Adresse Valoreille Ville Valoreille Departement Doubs Lieu Ville Point de vue de Montaigu à Valoreille Valoreille latitude longitude 47.300369;6.743311

