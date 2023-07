« Duo Caméléon » et « Le Petit Bal Perdu » deux spectacles présentés par la Compagnie Sara Ducat Point de vue d’Auvillar Auvillar Catégories d’Évènement: Auvillar

« Duo Caméléon » et « Le Petit Bal Perdu » deux spectacles présentés par la Compagnie Sara Ducat
Point de vue d'Auvillar
Auvillar, 17 septembre 2023
Dimanche 17 septembre, 16h00
Gratuit. Entrée libre. En cas d'intempéries, la salle des fêtes d'Auvillar sera utilisée comme lieu de repli.

« Duo Caméléon » :

Comme des caméléons en quête d’identité, les artistes se métamorphosent en revêtant différents vêtements et uniformes. Ce jeu de camouflage amusant invite les spectateurs à réfléchir sur l’importance des apparences. Les vêtements ne constituent-ils pas une partie intrinsèque de notre identité ? « Le petit bal perdu » :

Il s'agit d'une danse participative ouverte à tous, animée par Sara Ducat et un danseur de la compagnie. Le bal encourage les spectateurs à se joindre à la danse lors d'un moment spontané et fugace dirigé par Sara Ducat, dans l'esprit d'un bal contemporain où l'on « fait des choses ensemble avec d'autres »… Avec la participation de Sara Ducat, Céline Holzer et David Mazon Fiero.

Point de vue d'Auvillar
Place du château, 82340 Auvillar

Dominant la vallée de la Garonne depuis sa colline, le village d'Auvillar, étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, se distingue par son classement parmi les plus beaux villages de France. Une fois que vous aurez franchi la porte imposante de la tour de l'horloge datant du XVIIe siècle, vous serez enchanté de découvrir la place principale d'Auvillar, qui offre un spectacle magnifique. La halle aux grains circulaire, dotée de colonnes toscanes, est particulièrement surprenante, tout comme les maisons anciennes aux arcades et aux pans de bois. À proximité, un belvédère surplombant l'emplacement de l'ancien château, agrémenté d'une table d'orientation, vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur la Garonne et sa vallée.

17 septembre 2023, 16h00 – 17h30

Point de vue d'Auvillar
Place du château, 82340 Auvillar
Auvillar

