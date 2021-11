Paris Bercy Paris Point de situation sur l’accompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Point de situation sur l’accompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire Bercy, 5 novembre 2021, Paris. Point de situation sur l’accompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire

Bercy, le vendredi 5 novembre à 11:00

Point de situation sur l’accompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire, en présence d’Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, des Français de l’Etranger de la Francophonie Bruno Le Maire Bercy 139 rue de Bercy Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T11:00:00 2021-11-05T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bercy Adresse 139 rue de Bercy Ville Paris lieuville Bercy Paris