Le Pays Comminges Pyrénées vous propose, dans le cadre du « Joli mois de l'Europe », une journée de visite des projets commingeois soutenus par le programme LEADER.

Le vendredi 26 mai 2023

9h00 – Départ en bus du parking du lac de Sède de Saint-Gaudens

9h25 – 10h25 – Montsaunès/St-Martory : Présentation de la ZAE Montsaunès/St-Martory

Accueil café

11h – 12h – Saint-Bertrand-de-Comminges : visite de La Résidence de St-Bertrand

Repas déjeunatoire

13h55 – 15h05 – Montmaurin : Visite du musée des sites archéologiques de Montmaurin

15h20 – 16h20 – Boulogne-sur-Gesse : Visite de la maison des services au public

Retour vers 17h00 Point de rendez-vous 21 place du foirail 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « pays@commingespyrenees.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T17:00:00+02:00

