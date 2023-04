Rando-Vélo : La Ramée, un air de Plage ! Point de rendez-vous Rando-Vélo Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rando-Vélo : La Ramée, un air de Plage ! Point de rendez-vous Rando-Vélo, 14 mai 2023, Montrabé. Rando-Vélo : La Ramée, un air de Plage ! Dimanche 14 mai, 10h00 Point de rendez-vous Rando-Vélo Sur inscription Rando ouverte à partir de 16 ans. Casque obligatoire pour les mineurs. Interdit aux animaux.

Casques, tenues adaptées à la pratique physique, éléments de protections et kit de réparation crevaison fortement conseillés.

38 kms. Difficulté***

Des sections accidentées et en terrain naturel VTT et VTC. Point de rendez-vous Rando-Vélo Allée Jean Jaurès 31000 Toulouse Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:30:00+02:00

