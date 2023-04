Escape-game du citoyen européen Point de rendez-vous Escape Game Torreilles Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Torreilles

Escape-game du citoyen européen Point de rendez-vous Escape Game, 13 mai 2023, Torreilles. Escape-game du citoyen européen Samedi 13 mai, 09h30 Point de rendez-vous Escape Game Sur inscription Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées animera son « Escape game du citoyen européen », outil ludique et pédagogique permettant aux citoyens de se rapprocher de l’Union européenne.

Au programme : citoyenneté, géographie, histoire, multilinguisme, symbole, droits fondamentaux… Découvrez l’UE sous un format inédit ! Point de rendez-vous Escape Game 12 Rue de la Poste 66440 Torreilles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@europedirectpyrenees.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 05 38 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:30:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

2023-05-13T09:30:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales, Torreilles Autres Lieu Point de rendez-vous Escape Game Adresse 12 Rue de la Poste 66440 Torreilles Ville Torreilles Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Point de rendez-vous Escape Game Torreilles

Point de rendez-vous Escape Game Torreilles Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torreilles/

Escape-game du citoyen européen Point de rendez-vous Escape Game 2023-05-13 was last modified: by Escape-game du citoyen européen Point de rendez-vous Escape Game Point de rendez-vous Escape Game 13 mai 2023 Point de rendez-vous Escape Game Torreilles Torreilles

Torreilles Pyrénées-Orientales