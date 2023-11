Balade Nature au fil de l’Arn Point de RDV : Eglise du Soulié Le Soulié, 25 novembre 2023, Le Soulié.

Le Soulié,Hérault

Le temps d’un après-midi, venez découvrir en famille, la rivière de l’Arn et sa vie secrète. Observations, activités naturalistes, artistiques et ludiques vous attendent !.

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 17:30:00. .

Point de RDV : Eglise du Soulié

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie



Spend an afternoon with your family discovering the Arn River and its secret life. Observations, naturalistic, artistic and fun activities await you!

Ven a pasar una tarde en familia descubriendo el río Arn y su vida secreta. ¡Te esperan observaciones, actividades naturalistas, artísticas y divertidas!

Entdecken Sie einen Nachmittag lang mit Ihrer Familie den Fluss Arn und sein geheimes Leben. Es erwarten Sie Beobachtungen, naturalistische, künstlerische und spielerische Aktivitäten!

