BALADE NOCTURNE EN RAQUETTES AU CLAIR DE LUNE POINT DE RDV AVEC LE GUIDE SUR LA PLACE DE L’ABRIBUS EN BORD DE DÉPARTEMENTALE Sengouagnet, 27 décembre 2023, Sengouagnet.

Sengouagnet,Haute-Garonne

Laissez vous séduire par une expérience unique ! Chaussez vos raquettes à neige pour découvrir le Pic du Cagire sous le clair de lune.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 21:00:00. 20 EUR.

Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie



Let yourself be seduced by a unique experience! Put on your snowshoes and discover the Pic du Cagire in the moonlight.

Reservations at the Cagire Garonne Salat Tourist Office

¡Déjese seducir por una experiencia única! Póngase las raquetas de nieve y descubra el Pic du Cagire a la luz de la luna.

Las reservas pueden hacerse en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat

Lassen Sie sich von einem einzigartigen Erlebnis verführen! Schnallen Sie sich Ihre Schneeschuhe an, um den Pic du Cagire im Mondschein zu entdecken.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE