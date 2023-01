Atelier numérique pour tous: la messagerie Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez, 26 janvier 2023, Saint-Christo-en-Jarez.

Atelier numérique pour tous: la messagerie Jeudi 26 janvier, 18h30 Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez

Gratuit, sur inscription

Comment mieux gérer ses mails, les partager, connaitre les « bonnes pratiques » et « réflexes éco-logiques », et bien plus encore!

Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez 4 Rue de la mairie 42320 Saint-Christo-en-Jarez Saint-Christo-en-Jarez 42320 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

07 75 11 35 22 https://saint-christo-en-jarez.fr/fr/rb/1260846/le-point-de-mediation-numerique Le Point de médiation numérique est un espace public, co-géré par L’association familles rurales et la mairie de St Christo. L’objectif : un accompagnement ouvert à tous, pour avancer ensemble sur vos questions autour du « tout numérique! »

JEUDI 26 JANVIER, 18h30 / 20h pour aborder le sujet de la MESSAGERIE!

Comment mieux gérer ses mails, les partager, connaitre les « bonnes pratiques » et « réflexes éco-logiques », et bien plus encore!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:30:00+01:00

2023-01-26T20:00:00+01:00