VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MICHEL Point de départ : Complexe culturel Saint-Mihiel, 12 juin 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Venez marcher dans les pas des anciens moines bénédictins de Saint-Mihiel tous les mercredis après-midis.

Organisé par la mairie de Saint-Mihiel.

15 personnes max. Réservation obligatoire au 03 29 89 15 11 ou culture.mairie@saintmihiel.fr.

Plein tarif : 10.00 €

Habitants de Saint-Mihiel : 6.00 €

Jeunes (Pour les – de 18 ans) : 6.00 €

Demandeurs d’emploi : 6.00 €

Enfants (Pour les – de 12 ans) : gratuit

Seniors : 10.00 €

Etudiants / Scolaires : 6.00 €

Point de départ : Complexe Culturel ( Devant la Bibliothèque Bénédictine). Tout public

Point de départ : Complexe culturel Rue du Palais de Justice

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Come and walk in the footsteps of the former Benedictine monks of Saint-Mihiel every Wednesday afternoon.

Organized by Saint-Mihiel town council.

15 people max. Booking essential on 03 29 89 15 11 or culture.mairie@saintmihiel.fr.

Full price: 10.00 ?

Saint-Mihiel residents: 6.00 ?

Young people (under 18): 6.00 ?

Jobseekers: 6.00 ?

Children (under 12): free

Seniors : 10.00 ?

Students : 6.00 ?

Departure point: Cultural Complex (in front of the Benedictine Library)

Siga las huellas de los antiguos monjes benedictinos de Saint-Mihiel todos los miércoles por la tarde.

Organizado por el Ayuntamiento de Saint-Mihiel.

máximo 15 personas. Imprescindible reservar en el 03 29 89 15 11 o en culture.mairie@saintmihiel.fr.

Precio completo: 10,00 ?

Residentes en Saint-Mihiel: 6,00 €

Jóvenes (menores de 18 años): 6,00 ?

Demandantes de empleo: 6,00

Niños (menores de 12 años): gratis

Mayores: 10,00

Estudiantes: 6,00

Punto de salida : Complejo Cultural (frente a la Biblioteca Benedictina)

Treten Sie jeden Mittwochnachmittag in die Fußstapfen der ehemaligen Benediktinermönche von Saint-Mihiel.

Organisiert von der Stadtverwaltung von Saint-Mihiel.

max. 15 Personen. Reservierung erforderlich unter 03 29 89 15 11 oder culture.mairie@saintmihiel.fr.

Voller Tarif: 10.00 ?

Einwohner von Saint-Mihiel: 6.00 ?

Jugendliche (Für Personen unter 18 Jahren): 6.00 ?

Arbeitssuchende: 6.00 ?

Kinder (Für Kinder unter 12 Jahren): kostenlos

Senioren: 10.00 ?

Studenten/Schüler: 6.00 ?

Startpunkt: Kulturkomplex ( Vor der Benediktinerbibliothek)

