Promenade guidée « Architecture contemporaine et patrimoine à Sceaux, dialogues » Point de départ communiqué lors de l’inscription Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Promenade guidée « Architecture contemporaine et patrimoine à Sceaux, dialogues » Point de départ communiqué lors de l’inscription Sceaux, 15 octobre 2023, Sceaux. Promenade guidée « Architecture contemporaine et patrimoine à Sceaux, dialogues » Dimanche 15 octobre, 09h30 Point de départ communiqué lors de l’inscription Sur inscription Du centre-ville au quartier des Blagis, cette promenade jalonnée par des architectures contemporaines vous invite à une autre lecture de l’évolution du paysage à Sceaux.

De la maison individuelle au logement collectif, des équipements publics et leurs espaces ouverts, le sujet des enjeux climatiques comme celle de la préservation du patrimoine lorsque l’on construit aujourd’hui ou que l’on réhabilite, sera une belle occasion de parcourir ensemble une production architecturale choisie.

Parcours à pied. Circuit proposé par le CAUE 92. Durée : 3 heures . Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme Point de départ communiqué lors de l’inscription 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Point de départ communiqué lors de l'inscription Adresse 92330 Sceaux Ville Sceaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Point de départ communiqué lors de l'inscription Sceaux latitude longitude 48.779059;2.288662

Point de départ communiqué lors de l'inscription Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/