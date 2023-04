Déclaration de revenus : journée des fiscalistes Point d’accès au droit Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Déclaration de revenus : journée des fiscalistes Point d’accès au droit, 11 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Déclaration de revenus : journée des fiscalistes Jeudi 11 mai, 09h00, 14h00 Point d’accès au droit Gratuit sur inscription Une équipe d’avocats fiscalistes vous conseillera gratuitement et en toute confidentialité, de 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Se munir de sa déclaration pré-remplie

Prise de rendez-vous obligatoire : Tél. 03 28 80 02 80

Mail: mdm@villeneuvedascq.fr Point d’accès au droit 72 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/le-point-dacces-au-droit-pad [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 80 02 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mdm@villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « mailto:mdm@villeneuvedascq.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T09:00:00+02:00 – 2023-05-11T12:00:00+02:00

2023-05-11T14:00:00+02:00 – 2023-05-11T17:00:00+02:00

