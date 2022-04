Point cardinal Marseille 6e Arrondissement, 29 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Point cardinal Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

2022-04-29 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-30 Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

UN SPECTACLE MIS EN SCÈNE PAR SÉBASTIEN DESJOURS ADAPTÉ DU ROMAN DE LÉONOR DE RÉCONDO



“Comment réunir ma peau d’homme avec la femme que je suis à l’intérieur ?”

Point Cardinal donne à entendre l’histoire de Laurent. Face à lui-même, à sa famille, son épouse, sa fille, son fils, face à son entourage, à ses collègues, à la société, face à l’incompréhension, à la colère. Laurent décide de devenir qui elle est. Je serai le corps qui porte cette parole. Je jouerai de mon masculin et de mon féminin. Je laisserai émerger ma part de féminin que j’ai tant de fois étouffée. Ma recherche n’est pas votre recherche. Cependant, notre objectif est de s’approcher au plus près de cette essence qui est notre identité. Sébastien Desjours



Le spectacle sera suivi d’un bord de plateau avec Léonor de Récondo et Sébastien Desjours.



Distribution

• Texte Léonor de Récondo • Adaptation scénique, conception et jeu Sébastien Desjours • Collaboration artistique Claire Chastel et Bénédicte Rochas • Scénographie et costumes Anne Lezervant • Collaboration à la scénographie Quentin Paulhiac • Lumières et création musicale Olivier Maignan • Création son Gildas Mercier • Production et diffusion Clémence Martens – Histoire de… Le roman est édité chez Sabine Wespieser éditeur • Photo © Pauline Le Goff



Crédits de production

Production Théâtre de Belleville et Histoire de… . Le roman est édité chez Sabine Wespieser Éditeur. Avec le soutien d’ADAMI déclencheur.

https://www.theatrelacite.com/

