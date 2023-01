Point animation plage Plouescat Plouescat OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Point animation plage Plouescat, 10 juillet 2023, Plouescat

2023-07-10 14:00:00 – 2023-08-18 17:30:00 Plouescat

Finistère Plouescat Espace de jeux multisports (tir à l’arc, molkky, beach tennis…) en libre accès. Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 – Plage de Porsmeur (sous le poste de secours). Gratuit, ouvert à tous. +33 2 98 69 63 25 http://www.plouescat-nautisme.fr/ Plouescat

