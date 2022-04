Point animation plage Plouescat, 11 juillet 2022, Plouescat.

Point animation plage Plouescat

2022-07-11 14:00:00 – 2022-08-19 17:30:00

Plouescat Finistère Plouescat

Espace aménagé près du poste de secours tous les jours du lundi au vendredi , composé de terrains de sport (type beach-soccer, beach tennis, beach volley, badminton, tir à l’arc…..) et du matériel sportif à disposition gratuitement. L’espace est en libre accès tout public.

Encadrement assuré par les éducateurs sportifs communaux.

Les horaires et le contenu des animations sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et du contexte sanitaire. (Pas de point animation le 14 juillet).

+33 2 98 69 63 25 http://www.plouescat-nautisme.fr/

Plouescat

