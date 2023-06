12e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais Point Accueil Square Edmond Pépin Le Pré-Saint-Gervais, 17 juin 2023, Le Pré-Saint-Gervais.

Durant ces Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais qui auront lieu les 17 et 18 juin, c’est le geste de l’artiste qui sera mis en lumière !

Peintres, photographes, sculpteurs, graveurs, vidéo, collagistes, assembleurs, street art, dessin, illustration, installations, vidéo, art numérique, art textile, art lumineux, land art, investissement de l’espace urbain…

C’est une communauté d’artistes et collectifs dans un village urbain du Grand Paris, où le passé industriel et artisanal a laissé en héritage un très grand nombre d’ateliers investis par des artistes d’aujourd’hui, aux univers et techniques les plus divers.

Leurs interventions dans l’espace public, poétiques et audacieuses, leur ont permis de tisser des liens forts et durables avec les habitants et le public.

Partout dans cette petite ville où tout se parcourt à pied, vous découvrirez dans les rues et sentes verdoyantes, à l’intérieur des jardins et dans les espaces de partage culturel, les artistes d’ATELIERS-EST qui expérimentent la relation de l’art avec la ville.

C’est aussi l’occasion de découvrir sa merveilleuse cité-jardin (classée, 1927, architecte Félix Dumail) et d’apprécier les anciens sites industriels transformés ou en occupation temporaire.

Au programme de nombreux événements et créations collectives à ne pas manquer !

Votre plan-programme à la main, venez les découvrir tout en explorant les lieux atypiques plein de charme du Pré Saint-Gervais.

> ACCUEIL DU PUBLIC : SQUARE EDMOND PEPIN au 2 rue Anatole France : plans de visite des ateliers, programmes des performances, concerts et installations, grand book des artistes à consulter.

