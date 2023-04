Visite guidée de la Couvertoirade Point Accueil – Service Tourisme et Patrimoine La Couvertoirade Catégories d’évènement: Aveyron

Visite guidée de la Couvertoirade Point Accueil – Service Tourisme et Patrimoine, 16 septembre 2023, La Couvertoirade. Visite guidée de la Couvertoirade 16 et 17 septembre Point Accueil – Service Tourisme et Patrimoine Gratuit. Entrée libre. Un guide vous fera découvrir l’histoire et les secrets de notre merveilleuse cité ! Point Accueil – Service Tourisme et Patrimoine Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie 05 65 58 55 59 http://www.lacouvertoirade.com Charmante petite cité médiévale créée par les Templiers, puis agrandie et fortifiée par les Hospitaliers, le village a été classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Situé sur un territoire classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, il présente de nombreux édifices classés au titre des Monuments historiques, et a su conserver son authenticité. Les ruelles animées sont bordées d’échoppes d’artisans qui ont plaisir à partager leur savoir-faire. Poussez les portes des remparts hospitaliers et osez vous perdre dans les ruelles. Découvrez le four banal, l’église, l’unique château templier de France, et la plus grande lavogne du Larzac. Ici, mille ans d’histoire vous accueillent. Par l’A75, sortie 48 (provenance Millau – Clermont-Ferrand) ou 49 (provenance Montpellier). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Pline – sous licence Wikimédia Commons

