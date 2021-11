Poings T2G- Theatre de Gennevilliers, 1 février 2022, Gennevilliers.

Poings

du mardi 1 février 2022 au samedi 12 février 2022 à T2G- Theatre de Gennevilliers

Une rave party, un homme et une femme se rencontrent, se lient. Quelques années après, la femme fuit. Poings raconte une histoire d’amour toxique. C’est une histoire d’emprise et de domination qui se joue à l’abri des regards, dans le huis-clos d’une relation, au cœur de soi. Quelle dissociation profonde l’imprégnation quotidienne de la violence produit-elle, quel déchirement, quel dédoublement ? En cinq parties magistrales, Pauline Peyrade pose frontalement la question du viol conjugal et interroge avec une puissance poétique rare, sans surplomb aucun, la complexité et l’ambivalence de cet acte terrible, le trauma et la capacité de résilience. Après Bois Impériaux créé en 2018, Das Plateau poursuit son chemin auprès de Pauline Peyrade et s’empare de ce polyptyque brillant pour créer un spectacle dont l’intensité visuelle, scénographique et sonore dialogue avec cette écriture captivante et nécessaire, à la fois vivace et ténébreuse, d’une immense actualité.

Das Plateau – Céleste Germe

T2G- Theatre de Gennevilliers 41 avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers



2022-02-01T19:00:00 2022-02-01T20:30:00;2022-02-02T19:00:00 2022-02-02T20:30:00;2022-02-04T19:00:00 2022-02-04T20:30:00;2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T17:30:00;2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T21:30:00;2022-02-09T20:00:00 2022-02-09T21:30:00;2022-02-10T20:00:00 2022-02-10T21:30:00;2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T21:30:00;2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T19:30:00