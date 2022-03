POing (carré) – Compagnie WAO Le Silo de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

POing (carré) – Cie Wao – Claire Bouillot – Le Silo, Méréville. Dans un univers parfois comique, tantôt fantastique, souvent poétique ; la protagoniste explore les arcanes du cerveau, plus particulièrement ceux des êtres ayant des fonctionnements de pensée différents, hors-norme. Haut Potentiel Intellectuel, Haut Potentiel Emotionnel, Autistes, Hypersensibles, Zèbres, Surdoués… autant de termes qui cherchent à définir, à identifier ces êtres possédant des systèmes mentaux complexes et méconnus. Distribution : Chorégraphe et interprète : Claire Bouillot Décor : John Totoff & Claire Bouillot Photographe : Ghislaine Bouillot Billetterie : Le Silo de Méréville par téléphone au 01 64 95 00 98 ou par mail à [[lafabriquedusilo@gmail.com](mailto:lafabriquedusilo@gmail.com)](mailto:lafabriquedusilo@gmail.com) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

Dans un univers parfois comique, tantôt fantastique, souvent poétique. Cette proposition explore la vision des hauts potentiels. Le Silo de Méréville 1 rue du Pont de Boigny Le Mérévillois Méréville Essonne

