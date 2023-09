Fête communale de Poindimié Poindimié, 30 septembre 2023, Poindimié.

Poindimié,Nouvelle-Calédonie

La commune de Poindimié vous donne RDV le samedi 30 septembre pour sa fête communale autour du pandanus, du cocotier et du taro. Au programme des animations : divers concours, groupes musicales, chants, danses et divers stands à découvrir..

2023-09-30 08:00:00 fin : 2023-09-30 21:30:00. .

Poindimié 98822 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



On Saturday September 30, the commune of Poindimié invites you to its communal festival of pandanus, coconut and taro. On the program: various competitions, musical groups, songs, dances and stalls to discover.

El sábado 30 de septiembre, el municipio de Poindimié celebrará su fiesta local del pandano, el coco y el taro. En el programa: varios concursos, grupos musicales, canciones, bailes y puestos por descubrir.

Die Gemeinde Poindimié lädt Sie am Samstag, den 30. September, zu ihrem Gemeindefest rund um Pandanus, Kokospalmen und Taro ein. Auf dem Unterhaltungsprogramm stehen verschiedene Wettbewerbe, Musikgruppen, Gesang, Tanz und diverse Stände, die es zu entdecken gilt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Tourisme Province Nord