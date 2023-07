Journées du Matrimoine – « Un cri dans le bleu immergé » Poinçon Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Journées du Matrimoine – « Un cri dans le bleu immergé » Dimanche 17 septembre, 18h00 Poinçon

LECTURE MUSICALE

Assia Djebar (1936-2015), autrice et réalisatrice franco-algérienne et élue à l’Académie française, laisse une œuvre foisonnante en prise avec l’histoire de l’Algérie et de la France. Son premier roman La Soif (Julliard, 1957) la révèle comme la Françoise Sagan d’Algérie. Son film, La nouba des femmes du Mont-Chenoua (1977), qui remporte le prix de la critique internationale à la Biennale de Venise en 1979, raconte le retour d’une femme dans ses montagnes natales.

Poinçon 124 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00