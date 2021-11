POILS DE LECTURE Nozay, 27 novembre 2021, Nozay.

POILS DE LECTURE MEDIATHEQUE TOURNEPAGE 21 Rue Alexis Letourneau Nozay

2021-11-27 – 2021-11-27 MEDIATHEQUE TOURNEPAGE 21 Rue Alexis Letourneau

Nozay Loire-Atlantique Nozay

Afin d’assurer la médiation de ces lectures accessibles, une animation « Poils de lecture » est proposée avec La Ligue de l’enseignement à la Médiathèque Tournepage de Nozay.

« Il s’agit d’une séance de médiation littéraire et animale tout en douceur, interactive, dédiée aux livres et avec de vrais animaux ! Des ouvrages ludiques et intelligents sur les animaux, adaptés en fonction des publics. Des animations, des quiz et des temps de lecture dans un contexte de détente et de bien-être. Parce que les animaux nous apportent étonnement et émerveillement et qu’ils sont source de réconfort pour beaucoup, nous avons imaginé les associer aux livres… Pour un moment de bien-être, d’écoute de soi mais aussi de partage et d’échange, de concentration et de découverte. »

De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30.

Public adulte, non lecteur, lecteur débutant, fatigable, ou en reprise de lecture.

Gratuit

Sur inscription auprès de la médiathèque Tournepage

Deux séances pour découvrir des livres avec de vrais animaux !

bibliotheque@cc-nozay.fr +33 2 40 79 31 65 https://www.cc-nozay.fr/systeme/agenda/

