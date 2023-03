Special vacances D’Avril Poilly-lez-Gien

Special vacances D’Avril Poilly-lez-Gien, 17 avril 2023, . Special vacances D’Avril 17 – 28 avril Poilly-lez-Gien Voici le programme des stages des vacances d’avril !

Au programme la première semaine EQUIFEEL et LOISIRS dont une journée PAQUES.

La seconde semaine perfectionnement et passage de galop ! 1 Journée: 55€

5 Jours : 220€

4 Jours (première semaine): 190€ Vous pouvez réserver entre 1 et 5 jours de stage. N’hésitez pas à nous poser des questions !

Maud

ETRIER WALLON

Tel 06 14 04 28 00

Maud

ETRIER WALLON

Tel 06 14 04 28 00

email : etrierwallon@hotmail.fr Poilly-lez-Gien 58 rue de Sully, Poilly-lez-gien

2023-04-17T08:30:00+02:00 – 2023-04-17T17:30:00+02:00

2023-04-28T08:30:00+02:00 – 2023-04-28T17:30:00+02:00

Etrier Wallon

Lieu Poilly-lez-Gien Adresse 58 rue de Sully, Poilly-lez-gien