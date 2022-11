14éme Marché de Noël Poilly-lez-Gien

14éme Marché de Noël Dimanche 4 décembre, 08h00 Poilly-lez-Gien 58 rue de Sully, Poilly-lez-gien 14éme Marché de Noël organisé par l'association les amours de Poilly, Restauration, buvette sur place, passage du père-noël, découverte des animaux et animations.

2022-12-04T08:00:00+01:00

2022-12-04T16:30:00+01:00 poilly-les-Gien

