ACADÉMIE DE MUSIQUE FRANÇAISE MICHEL PLASSON Poilhes Catégories d’Évènement: Hérault

Poilhes ACADÉMIE DE MUSIQUE FRANÇAISE MICHEL PLASSON Poilhes, 27 août 2023, Poilhes. Poilhes,Hérault Académie de musique française Michel Plasson.

2023-08-27 18:00:00 fin : 2023-08-27 . . Poilhes 34310 Hérault Occitanie



French Academy of Music Michel Plasson Academia Francesa de Música Michel Plasson Académie de musique française Michel Plasson Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Poilhes Autres Adresse Ville Poilhes Departement Hérault Lieu Ville Poilhes latitude longitude 43.30529;3.10038

Poilhes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poilhes/