POIL SOUS PEAU Antibéa Théâtre, 18 février 2022, Antibes.

du vendredi 18 février au dimanche 20 février à Antibéa Théâtre

Et si tout commençait par un poil sous peau, dans une salle de bain, à quelques minutes d’un rendez-vous galant ? Parce que tout se joue à un moment donné. Parce qu’il faut être belle, parfaite, épilée. Parce qu’il faut faire vite puisqu’on a plus le temps. Parce qu’il faut être aimée. Fausse ingénue ou vraie rebelle ? La Rouge observe son monde et se découvre aux autres et à elle-même. Et si tout commençait par l’étonnement ? Du silence « post-Charlie » aux sites de rencontres, des petits pénis à la burqa en passant par les présupposés identitaires et le silicone, elle s’interroge et déshabille nos vies. Oui, « elle » c’est La Rouge, mais on pourrait dire « nous ». Sa couleur préférée c’est bleu marine, mais c’était déjà pris.

Tarifs de 10€ à 16€

En endossant sa robe carmin Olivia Correia porte les nuances de La Rouge. Une nana qui a du chien et compte bien dégommer les idées qui tuent, dans un corps à corps de préférence.

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes



2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T21:50:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T21:50:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T17:20:00