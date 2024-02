Poil de la bête la Fileuse Loos, mardi 27 février 2024.

Poil de la bête Imaginez des animaux sur scène et un pianiste habile à l’improvisation qui font faire naître, au pied d’un arbre à poules, entre bec et crocs, un monde où se côtoient la tendresse et le rire. Mardi 27 février, 19h00 la Fileuse Tarifs : 4/3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T19:55:00+01:00

Fin : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T19:55:00+01:00

Tendre, absurde et drôle à la fois. Imaginez… un troupeau de cannes sur scène ! Et un pianiste habile à l’improvisation ! Ensemble, ils vont faire naître, au pied d’un arbre à poules, entre chien et loup, entre griffes et plumes, entre bec et crocs, un monde où les animaux ont la part belle, et où se côtoient la tendresse, l’inquiétude et le rire. Un univers surprenant au cœur duquel se retrouvent tous les liens forts que la compagnie tisse au quotidien avec ses animaux.… Du jamais vu !

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafileuse.fr/agenda/2024-fevrier/5484-poil-de-la-bete »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}] https://www.lafileuse.fr/agenda/2024-fevrier/5484-poil-de-la-bete

animaux jeune public

Daniel Michelon