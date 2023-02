POIL DE LA BETE – CEI DES PLUMES MAISON DES COMONI, 11 février 2023, LE REVEST.

POIL DE LA BETE – CEI DES PLUMES MAISON DES COMONI. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-11 au ) 20:00. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LE POLE (2/1037141 3/1037142) présente ce spectacle Ce nouveau spectacle se présente comme la suite logique du travail de la Compagnie. Dans ce troisième opus, pour accompagner leurs Poules et leurs Chiens, ils invitent sur scène un troupeau de canards et un pianiste. Tourbillon incontrôlable, imprévisible, hilarant…, les canards – tout comme le pianiste – sont époustouflants. Ensemble, ils vont faire naître, au pied d’un arbre à poules, entre chien et loup, entre griffes et plumes, entre becs et crocs, un monde où les animaux ont la part belle et où se côtoient la tendresse, l’inquiétude et le rire. Un univers surprenant au coeur duquel on retrouve les liens forts et essentiels qu’ils tissent au quotidien avec leurs animaux.

MAISON DES COMONI LE REVEST 60 Bd de l’égalité Var

