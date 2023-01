Poil de carotte, poil de carotte. Théâtre-performance, librement inspiré des écrits de Jules Renard. Orbec, 20 janvier 2023, Orbec Orbec.

Poil de carotte, poil de carotte. Théâtre-performance, librement inspiré des écrits de Jules Renard.

Avec Flavien Bellec et Solal Forte.

A tour de rôle, et en complicité avec les mots de Jules Renard, les comédiens s’amusent à se glisser dans la peau du jeune François Lepic alias « Poil de Carotte », pour s’essayer et s’initier au grand jeu théâtral, du bouc émissaire.

La forme d’une conversation naturelle et apparemment banale entre deux personnes, permet d’interroger sur les modes de fabrication de nos identités et sur ce que l’on décide, ou non, de donner à l’autre.

C’est la question éminemment théâtrale, de la représentation et de celle de l’acteur. Qui suis-je devant l’autre ? Comment je façonne mon identité ? Comment distinguer le faux du vrai ? C’est également une manière d’observer le mécanisme de la violence et de révéler comment celle-ci s’inscrit parfois dans notre vie quotidienne, souvent là où on ne l’attend pas.

Choisir ce classique de la littérature française, c’est choisir de convoquer l’imaginaire de l’enfance et de l’humiliation sur une scène de théâtre, pour observer ce qui en découle aujourd’hui.

resa-theatre@agglo-lisieux.fr +33 2 31 61 12 13 http://lisieux-normandie.fr/

