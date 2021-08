Poicophonie, symphonie de l’imaginaire par le Cirque du bout du monde Salle des Fêtes de Bry, 30 octobre 2021, Bry.

Poicophonie, symphonie de l’imaginaire par le Cirque du bout du monde

Salle des Fêtes de Bry, le samedi 30 octobre à 15:00

« Dans un univers de pois, de gobelets et de bodypercussion, le spectacle Poicophonie est une ode à l’imaginaire qui invite au jeu, au rêve, à la rencontre de l’autre. Avec une table comme unique décor et un langage animé par le rythme, qu’il soit physique, vocal ou sous forme de manipulation de gobelets, deux clowns nous embarquent dans leur jeu. Une symphonie aux accents déjantés qui laisse échapper leur douce folie et donne naissance à un monde imaginaire : la Poicophonie. Elles partent à la quête de ce mot inventé comme on suivrait une carte au trésor. Elles le chantent, le dansent, le rythment et le décortiquent pour en découvrir ses secrets. Un brin pestes mais surtout farceuses, elles se dévoilent, naïves et toujours prêtes à nous surprendre.

GRATUIT

Public familial, adapté aux petits

Salle des Fêtes de Bry place de l’église 59144 Bry Bry Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T16:00:00