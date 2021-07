Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer, Finistère Poher Plage aux Sables Blancs à Concarneau Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Poher Plage aux Sables Blancs à Concarneau Carhaix-Plouguer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Carhaix-Plouguer. Poher Plage aux Sables Blancs à Concarneau 2021-07-07 11:00:00 – 2021-07-07 18:30:00

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Excursions au départ de Carhaix à destination de plages de la région.

Départ 11h de la place de l’église (se présenter 15 mn avant le départ), retour vers 18h30. Navettes gratuites.

Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte et les 12 à 18 ans doivent disposer d’une autorisation parentale.

Port du masque obligatoire. +33 2 98 99 48 00 http://www.poher.bzh/accueil_poher/actualites Excursions au départ de Carhaix à destination de plages de la région.

Départ 11h de la place de l’église (se présenter 15 mn avant le départ), retour vers 18h30. Navettes gratuites.

Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte et les 12 à 18 ans doivent disposer d’une autorisation parentale.

Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Ville Carhaix-Plouguer lieuville 48.27728#-3.57688