Le départ sera donné à 11h, place de Verdun à Carhaix

les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.

Se présenter 15 minutes avant le départ

Renseignement sur www.poher.bzh

Destination la plage de Morgat – Morgat

ou au : 02 98 99 48 00

