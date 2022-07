Poher plage 2022 Concarneau Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Poher plage 2022 Concarneau Carhaix-Plouguer, 31 août 2022, Carhaix-Plouguer. Poher plage 2022 Concarneau

Place de l’Eglise Carhaix-Plouguer Finistère OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

2022-08-31 – 2022-08-31 Carhaix-Plouguer

Finistère Carhaix-Plouguer Destination la plage des Sables Blancs – Concarneau

Le départ sera donné à 11h, place de Verdun à Carhaix

les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.

Se présenter 15 minutes avant le départ

Renseignement sur www.poher.bzh

ou au : 02 98 99 48 00 +33 2 98 99 48 00 http://www.poher.bzh/ Destination la plage des Sables Blancs – Concarneau

Le départ sera donné à 11h, place de Verdun à Carhaix

les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.

Se présenter 15 minutes avant le départ

Renseignement sur www.poher.bzh

ou au : 02 98 99 48 00 Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Place de l'Eglise Carhaix-Plouguer Finistère OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Ville Carhaix-Plouguer lieuville Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Poher plage 2022 Concarneau Carhaix-Plouguer 2022-08-31 was last modified: by Poher plage 2022 Concarneau Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 31 août 2022 Place de l'Eglise Carhaix-Plouguer Finistère OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée

Carhaix-Plouguer Finistère