La salle gueule, le vendredi 15 octobre à 20:00

Sueurs Jaunes et Crapoulet présentent : POGY ET LES KEFARS punk powerpop- Marseille [https://pogyetleskefars.bandcamp.com/album/dans-ton-r-tro-2](https://pogyetleskefars.bandcamp.com/album/dans-ton-r-tro-2) Release Party tardive de l’album “Dans Ton Retro” sorti au printemps dernier sur Crapoulet, Bitume Rugueux et No Front Teeth. KORNEEL powerpop lo-fi – Marseille [https://korneel.bandcamp.com/album/et-pourquoi-pas-d-mo](https://korneel.bandcamp.com/album/et-pourquoi-pas-d-mo) C’est le projet que Boris a commencé dans le canap de son 20m² un jour où le cendrier était un peu trop plein, et que la saison 5 d’Archer filait sur la télé pendant que la sono crachait un album des Dogs. A placer entre Daniel Johnston et Exploding Heart mais version flegmatisme marseillais.

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T01:00:00

